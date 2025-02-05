テレビ朝日の田中萌アナウンサーが、5日までにインスタグラムを更新。印象激変の近影にファンから絶賛が寄せられている。【別カット】流し目の表情が美しい田中萌アナ田中アナは「最近撮ってもらった写真です＃撮影＃白と黒」とつづり、2枚のソロショットを投稿。1枚目は白シャツを着た姿で、黒の背景と憂いを帯びた表情が大人の魅力全開で絵になっている。そして、2枚目は黒のトップスと背景がダークな雰囲気をかもしてお