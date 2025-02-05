Niket Nishant[４日 ロイター] - 米投資会社アポロ・グローバル・マネジメントが４日発表した第４・四半期（２０２４年１０─１２月）決算は、調整後純利益が前年同期比１５％増の１３億６０００万ドルだった。１株利益は２．２２ドルで、ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想の１．８９ドルを超えた。手数料収入の力強い伸びと退職資産形成サービス事業の堅調が背景。手数料関連収入は２１％増の５億５４０００万ドルと四半期ベ