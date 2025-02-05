Michael ErmanMariam Sunny[４日 ロイター] - 米製薬大手メルクは４日、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）によるがんを予防するワクチン「ガーダシル」の中国向け輸出を今月から少なくとも今年半ばまで停止すると発表した。消費者の裁量的支出の低迷を理由に挙げた。発表を受けて同社の株価は急落し、９％安で取引を終えた。ガーダシルは抗がん剤「キイトルーダ」と並ぶメルクの主力製品。中国は最大の海外市場だったが、２