北海道の十勝地方を中心に4日朝までに大雪が降り、帯広で同日午前3時までの3時間に59センチ、午前9時までの12時間に120センチ、芽室で午前7時までの6時間に87センチと、統計開始以来の全国最高を記録した。午前9時までの24時間でも、帯広の124センチを筆頭に6地点で地点の過去最高となった。さっぽろ雪まつりの式典に登壇し、記録的大雪への警戒などを訴えた北海道・鈴木直道知事＝2024年2月4日午前9時15分ごろ、札幌市中央区、