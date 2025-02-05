ヤマト運輸が薄型荷物の配達委託を計画どおりに進めないとして、日本郵便が損害賠償を求めて提訴した問題で、詳しい経緯が裁判資料などで判明した。ヤマトは昨秋、赤字に転落する4〜9月期の決算をまとめる過程で計画の見直しに言及。見直す理由の説明を変遷させ、日本郵便の不信と怒りを買うこととなった。【画像】ヤマトと日本郵便、巧みな「誘い文句」と泥沼の火種ヤマトは10月30日付の文書で、計画を見直す理由は「近年の物