人気キャラクターのグル〜ミ〜が2025年2月5日で25周年を迎えるということで、秋葉原にあるCURE MAID CAFÉ（キュアメイドカフェ）では期間限定でコラボカフェ開催しています。取材で行って来ました！秋葉原にあるCURE MAID CAFÉ（キュアメイドカフェ）は、日頃さまざまなコラボを展開する人気のカフェ。今回は店内に入ると、たくさんのグル〜ミ〜がお客さんをお出迎えしてくれます。壮観な眺め！さっそくコラボドリンク