女子プロゴルフの吉田鈴（りん）がゴルフアパレルブランド「ＰＥＡＲＬＹＧＡＴＥＳ（パーリーゲイツ）」とウェア着用契約を結んだことが４日、発表された。吉田は「ＰＥＡＲＬＹＧＡＴＥＳのウェアは、ゴルフをプレーする上での機能性はもちろん、おしゃれで着心地も良く、多彩なバリエーションがあるので、たくさんのコーディネートでプレーできるのが楽しみです。試合で活躍することで、多くのゴルフファンの皆さんに、