将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７４期王将戦七番勝負第３局が５日午前９時に東京・立川市の「オーベルジュときと」で始まり、同１０時３０分に午前のおやつが配膳された。藤井は「どら焼き珈琲（コーヒー）小豆餡（あん）」、金箔（きんぱく）入りの「金の抹茶アイスラテ」を注文した。一方、前日会見で「タイトル戦で体重が減るという方が多いと聞きますが、かなり増