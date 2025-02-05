あまりの絶景にフォロワーはくぎ付けになった。ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯが５日までに自身のインスタグラムを更新し、空と水面が美しい写真を８枚投稿。その場所は「何を撮っても映えてしまうウユニ塩湖」と明かした。「スイカでも余裕で映えました」とその写真も見せて「会場を間違えたイカゲームの運営側ではありません」とつづった。ボリビア・ウユニ塩湖にフォロワーは興味津々。「めっちゃ綺麗（きれい）。いつの間にウユ