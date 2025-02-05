2月5日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、夫婦別姓議論が自民党内で難航しているというニュースについて辛辣な意見を交わした。 自民党は近く、夫婦の「姓」を巡る党内議論に着手する。立憲民主党や公明党などが選択的夫婦別姓制度の導入を求めているためで、自民党内で意見集約を図