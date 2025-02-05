「辛ラーメン」で知られる韓国のインスタント食品会社「農心（ノンシム）」が、北海道で開催中の「さっぽろ雪まつり」で存在感を示している。【写真】「辛ラーメン」の農心、30代の“オーナー3世”がスピード昇進農心は2月5日、さっぽろ雪まつり期間中（2月4〜11日）にスケートリンク「辛ラーメンスマイルリンク札幌」を運営していると発表した。スケートリンクは札幌の大通公園に設置される。農心は「冬の“辛い”は、もっとたの