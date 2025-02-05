久保康生（巨人巡回投手コーチ／66歳）巨人の春季キャンプが行われている宮崎では、久保康生巡回投手コーチによる田中将大（36）への「魔改造」が話題だ。2023年に4勝に終わった菅野智之（35）を昨季15勝と見事に復活させた手腕が見込まれ、阿部慎之助監督（45）には、「マー君復活」を一任されている。日米通算197勝の田中将も昨季0勝に終わり、楽天から巨人へ移籍。菅野同様、田中将も復活させられるのか──。第1クール最終日