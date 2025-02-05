昨4日、新横綱の豊昇龍（25）が国技館で健康診断を行った。【もっと読む】豊昇龍"朝青龍の甥”に素行や品格、技術で不安はないか？「針が怖い。泣きそうになった」と、採血では思わず目をつむって顔をしかめ、意外な“弱点”を吐露した。昨年11月場所は13勝2敗で優勝次点、1月場所は12勝3敗で優勝し、横綱に昇進したばかり。1月31日に明治神宮で土俵入りを初披露すると、1日は元幕内徳勝龍（現千田川親方）の引退相撲、2日は