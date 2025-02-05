Image: Samsung 用途…思いつく？Samsung（サムスン）が三つ折りスマホ（モデル名は不明）の製造に乗り出しているようです。韓国経済紙The Elecによると、約20万台製造する計画が進んでいるとのことで、両サイドが内側に折りたためる画面サイズは10インチほど。第2四半期から生産開始予定だと報じられています。2019年に初の折りたたみスマホGalaxy FoldをリリースしたSamsungですが、折りた