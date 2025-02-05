材料2つで完成！食卓を華やかに見せてくれるおかず人気の「手羽元」に、材料をお好みであとひとつ加え、材料2つで完成するおかずをお届け。簡単なのに食べ応えがあり、さらに豪華にも見える、一石三鳥のレシピです。ゆで卵と一緒に煮こんで煮込むだけ♪手羽元とゆで卵の簡単甘辛煮♡by ＊…puni…＊【クックパッドニュース掲載】×3♡お酢でほろほろに煮えた手羽元と味玉に変身したゆで卵が抜群にうんまい簡単煮込みレシ