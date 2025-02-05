5日午前9時すぎ、JR大阪駅の構内にあるコンビニに現れた刃物男、警察は66歳の男を強盗容疑で現行犯逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは住所不定無職の66歳の男で、コンビニでアルバイトの女性に刃物を出して、「金を出せ」と脅し、飲料水を奪った疑いがもたれています。大阪駅のコンコースは規制線が張られ、一時騒然。男は警察官に確保されて、午前10時前に駅から移動する様子がみられました。