東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物3 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝72.82（+0.12+0.17%） NY市場で原油先物はマイナス圏で週量も、大きく下げた後、切り返しを見せ下げ幅を縮めた。その流れを受けて時間外では小幅プラス圏