東京時間10:34現在 東京金先物DEC 25月限（TOCOM） 1グラム＝14109.00（+11.00+0.08%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2876.10（+0.30+0.01%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が上昇したことで、東京金は最高値を更新する動き