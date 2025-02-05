円全面高、ドル円は12月18日以来の安値赤沢再生相「インフレの状態」発言 円全面高。実質賃金が予想外の増加で2カ月連続プラスとなったことに加え、赤沢再生相の「インフレの状態にある」発言を受け日銀の早期追加利上げ観測が高まっている。ドル円は153.47円付近まで下落、12月18日以来の安値をつけている。 12月の現金給与総額は+4.8%と1997年1月以来の高水準。実質賃金は予想外に増加し2カ月連続プラス、昨年6月以来の