大阪府は全ての府立高校が海外の姉妹校と提携できるよう支援したり、留学の補助金を支給したりする取り組みを始めると発表しました。大阪府の吉村知事は４日、来年度から順次、全ての府立高校で海外の高校と姉妹提携を結び、各校２０人程度を短期留学させる制度を導入すると発表しました。提携先は英語圏を中心に検討していて、短期留学の期間は１週間から１０日間、渡航費用など１人あたり１０万円を府が補助するということで