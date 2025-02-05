USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.1210.0411.249.77 1MO9.898.0910.507.99 3MO9.997.7910.447.89 6MO9.897.6910.268.00 9MO9.807.6910.218.12 1YR9.697.6610.158.21 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.6411.398.09 1MO10.779.716.98 3MO10.89