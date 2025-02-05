TRITON アユートは、米Empire Earsが10周年の節目を記念して開発したユニバーサルIEM「TRITON」(トリトン)を、 2月15日に発売する。価格は297,000円。2024年11月に発売した限定生産モデル「TRITON Launch Edition」の通常版となる。 Empire Earsの新たな基準となるIEMとして開発された。「W9+」(WEAPON 9+)ダイナミックドライバー、精密に設計された特注の「EMP75」BAドライバー、Sonion製の次世代