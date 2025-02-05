ドル買い・円買い米中リスク回避の動きと日銀早期利上げ観測春節明け上海株は下落 ドル買い・円買い、ドル円は153.50円台。春節明け上海株は0.6%上昇して始まったがすぐにマイナス圏に転落、ただ下値は限定的だ。上海株下落を受け香港株は急反落。オンショア人民元は対ドルで0.6%下落している。人民元売り・ドル買いが他の通貨にも波及している。米国郵政公社は4日から中国と香港からの国際小包の受け取りを一時的に停止す