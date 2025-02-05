【新華社天津2月5日】中国天津市の天津国際クルーズ船母港で3日、リベリア船籍のクルーズ船「夢想（ドリーム）号」で入港したアルゼンチン人の旅客4人が、同港を管轄する東疆辺防検査站（出入境検査所）に240時間の臨時入国許可を申請した。検査所は4人が春節（旧正月）期間の中国での年越しを満喫できるよう、順調に通関手続きを済ませ、入境を許可した。国家移民管理局が中国を経由して第三国（地域）に渡航する外国人へのト