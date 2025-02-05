体内にコカインを隠して密輸したとして、ブラジル人の男２人が逮捕・起訴されました。警察などによりますと、逮捕・起訴されたのは、いずれもブラジル国籍のトリンダデ・カルバル・エメルソン・ファブリシオ被告（２５）と、ゴメス・ドス・サントス・チアゴ・パトリッキ被告（２６）です。２人は去年１２月、計約１２００ｇのコカインを、透明のシートに包んで飲み込み体内に隠すという手法で、ブラジルから関西空港に密輸し