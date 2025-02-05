神戸市と中国の航空会社は今年４月から神戸空港と中国の上海などを結ぶチャーター便の運航を始めます。大阪・関西万博の開催に合わせて、今年４月１８日から国際線の新ターミナルがオープンする神戸空港。２月４日、神戸市と中国の吉祥航空はオープンに合わせて神戸と上海・南京を結ぶチャーター便をそれぞれ毎日１往復便ずつ運航すると発表しました。吉祥航空は神戸・中国線の運航で、神戸市への観光客などが年間で最大２４