安全で安心な万博実現のため、夢洲駅でテロ対応訓練が行われました。突然、咳をしてしゃがみ込む人たち。そのすぐあとに、大阪メトロの駅員が地上へ避難させます。大阪・関西万博の玄関口となる夢洲駅で２月４日に行われたテロ対応訓練。万博期間中に駅構内でサリンなどの有毒物質がまかれたという想定で行われました。訓練には警察や消防のほか、大阪メトロの駅員など約２２０人が参加。緊急事態が発生した際に備えて対応
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