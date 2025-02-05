公開手配されていた投資詐欺グループの首謀者が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのはＳＮＳ型投資詐欺グループの首謀者・中村晋弥容疑者（４２）です。中村容疑者は去年、愛知県の女性（２０代）から投資の商材購入などの名目で現金約９０万円をだまし取った疑いがもたれていて、２月４日、潜伏していた千葉県内のログハウスで大阪府警の捜査員に確保されました。警察は去年７月、大阪市西区のビルの一室など１０か