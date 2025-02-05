《彼は私に「おっとりしたお嬢さん」という印象をもっていたようです》（『ブランニューデイ あたらしい日』より抜粋）【激レア】小室圭さんが描いた母・佳代さんの似顔絵2月6日に発売予定の小室佳代さんによる自伝エッセイ本を『週刊女性PRIME』は独自に入手。小室佳代さんがこう綴る“彼”というのは、亡き夫・敏勝さんについて。若き日の敏勝さんは佳代さんを“おっとりしたお嬢さん”と感じたようだが――。小室佳代さんに対