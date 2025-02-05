2月5日 公開 「葬送のフリーレン」公式Xで犬夜叉やラムちゃんと記念撮影しているフリーレンが投稿されているが、今度は高橋留美子氏の公式Xに、殺生丸と同じ構図で右肩にファーをかけたフリーレンのぬいぐるみが「おそろい」というメッセージとともに投稿された。 これは「葬送のフリーレン」公式Xの「仮装のフリーレン」という投稿へのリポストとして投