「僕たちとしても新しい景色を見れる場になると思うから、皆さんと共有して楽しみたい」1月22日、Snow ManがYouTubeで行った生配信。新国立競技場でライブを開催することを発表し、目黒蓮（27）は冒頭のように喜びをかみ締めた。この日、デビュー5周年を迎えたSnow Man。記念日にふさわしい報となった。「Snow Manは4月から6月にかけて、新国立競技場と日産スタジアムで初のスタジアムライブを開催します。特に新国立競技場は収容