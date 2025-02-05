2月5日（現地時間4日）。ダラス・マーベリックスとフィラデルフィア・セブンティシクサーズが、トレード成立を発表した。両チームによるトレード詳細は下記のとおり（以降チーム名は略称）。 Welcome to the fam, Caleb!@Chime // #MFFL pic.twitter.com/rnjqJ8qLF5- Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 4, 2025 ◆■マーベリックスとシクサーズによるトレ&#125