2025年2月3日、韓国・東亜日報などは「朝鮮王室の王宮、景福宮の璿源殿（ソンウォンジョン）に掲げられていた扁額（へんがく）が、約100年を経て日本から戻ってきた」と伝えた。記事によると、韓国の国家遺産庁と国外所在文化遺産財団が「昨年2月、日帝強占期に持ち出されたと推定される『景福宮璿源殿扁額』の返還を受けた」と明らかにした。扁額とは、部屋の中や扉の上に掛ける文字や絵の額のこと。国家遺産庁関係者