日鉄ソリューションズが大幅続伸した。４日の取引終了後に発表した２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は、売上高が前年同期比９．２％増の２４０２億９４００万円、税引き前利益が同２７．７％増の３０２億７０００万円だった。１０～１２月期の税引き前利益は同３９％増と高い伸びを見せており、業況を好感した買いが集まったようだ。ビジネスソリューション事業では、日本製鉄向けの