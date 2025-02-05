アダストリアが３日続落している。４日の取引終了後に発表した１月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比３．０％減と３カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 春物の立ち上がりは好調だったものの、冬物商品の在庫が不足し販売が伸びなかった。アイテム別ではニットや防寒アウターが人気となり、服飾雑貨ではブーツ、生活雑貨ではコラボ商品が好評だった。なお、全店売上高は同０．５％減