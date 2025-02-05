ワン・イーボー出演の短編映画『我的朋友（原題）』が、『銀幕の友』の邦題で2月21日より全国順次公開されることが決定した。 参考：松坂桃李主演『雪の花 ―ともに在りて―』が描く職業倫理医者はなぜ“先生”と呼ばれるのか 本作は、映画祭や才能あるクリエイターへのサポートに積極的に取り組むシャネルが、中国の若手映画監督や作品を応援する「西寧FIRST青年映画祭」とコラボレ