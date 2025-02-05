アルメディオが急反発している。４日の取引終了後、上限を７０万株（発行済み株数の３．３８％）、または２億円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は２月６日から３月２４日までで、資本効率の向上と株主への利益還元及び将来の機動的な資本政策を可能とするためとしている。 同時に、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を７１億９７００万円から６０億５３００万円（前期比