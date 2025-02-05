先輩アナが先にエレベーターに乗り込み……「またアイツか……」うんざりした様子でそう語るのは現役のフジテレビ局員だ。怒りの矛先はフジテレビOBの長谷川豊アナウンサー（49）だ。同アナと実業家の堀江貴文氏（52）が一連のフジテレビ問題について語った２月１日公開の動画が驚異の500万回再生（２月４日現在）を突破している。長谷川アナは動画で元タレント中居正広氏（52）の問題に端を発した“上納文化”について「ある」と