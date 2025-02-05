ユナイテッドアローズが反落している。４日の取引終了後に発表した１月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比８．７％増と１３カ月連続で前年実績を上回ったものの、１１月の同１２．１％増、１２月の同１４．３％増より伸び率が鈍化したことから売られているようだ。 セール売り上げは前年を下回ったものの、冬物、春物ともに定価販売が好調に推移した。シャツ、カッ