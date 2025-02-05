午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２６、値下がり銘柄数は５６８、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に海運、倉庫・運輸、その他製品、情報・通信など。値下がりで目立つのは医薬品、空運、陸運など。 出所：MINKABU PRESS