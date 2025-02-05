イチロー氏そっくりのマネキンが登場米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏にそっくりなマネキンが登場した。5日に都内で行われたワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」の新商品発表会で、5体がお披露目された。壇上には「CW-X」のシャツとイチロー氏のデザインアイデアを取り入れた機能性タイツ「ICHIRO シグネチャーモデル