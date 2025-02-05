3月14日から23日まで開催される第20回大阪アジアン映画祭のクロージング作品に高橋伴明監督（75）の「『桐島です』」が決まった。同23日に大阪・福島区のABCホールで世界初上映となる。連続企業爆破事件に関与したとして指名手配されながら、約49年の逃亡生活を経て、2024年1月25日に入院中の病院で本名を告げ、その4日後の29日に70歳で死亡した桐島聡の知られざる半生をフィクションを織り交ぜて描いた社会派エンターテインメ