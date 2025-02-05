フィギュアスケート全国高校選手権フィギュアスケートの全国高校選手権（インターハイ）が1月20日から3日間、神奈川・KOSE新横浜スケートセンターで行われた。全国から実力者たちが集結。「THE ANSWER」では文武両道で競技に励む選手、練習環境に恵まれない中で出場を掴んだ選手などをピックアップする。偏差値69の公立進学校、愛知・岡崎高に通う佐村日菜（3年）は大学入学共通テストを受験し、わずか2日後に今大会を迎える強