É¹¾å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡££²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç£¶Æü¤Ç¤¢¤È£±Ç¯¡£ÆüËÜÂåÉ½Áè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î?¤¢¤º¤·¤ó?¤³¤ÈÅÄÃæ°´º»¡Ê£±£¹¡Ë¡¢À¾»³¿¿¸êÁÈ¡Ê£²£³¡á¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤ÏºòÇ¯£±£²·îÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬´¬¤­ÊÖ¤·¤òÀë¸À¡£½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢¥­¡¼¥Þ¥ó¸õÊä¤Î£²¿Í¤¬ÂçÉñÂæ¤Ø¤Î