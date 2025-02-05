ロッテの「おかしの学校」（写真：筆者撮影）ここはハリー・ポッターの学校？一瞬そんなことが頭をよぎるが、実はここは埼玉県にある、ロッテの工場見学施設「おかしの学校」だ。【写真を見る】まるでハリー・ポッターの学校？ロッテの工場見学施設「おかしの学校」埼玉県浦和市にあるロッテの工場では、「ガーナ」や「パイの実」のほか、「クーリッシュ」や「雪見だいふく」などのアイスも製造している。日本有数の生産規模を誇り