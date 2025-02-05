様々な健康効果をもたらすとして、多くの方に愛飲されている「コーヒー」。1日に何杯も飲んでいる方も多くいらっしゃいますが、実は「コーヒーの飲み過ぎは逆効果」だということを知っていますか？ 管理栄養士の田辺さんに詳しく伺いました。 ≫ 【イラスト解説】コーヒーの飲み過ぎは下痢を引き起こす原因に？ 監修管理栄養士：田辺さゆり（管理栄養士） 医療機関にて9年間栄養管理や栄