Medical DOC監修医が乳がんの原因・なりやすい人の特徴を解説します。≫「トリプルネガティブ乳がんの生存率」はご存知ですか？治療法も解説！医師が監修！ ※この記事はMedical DOCにて『「乳がんを予防」する可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が徹底解説』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：山田 美紀（医師） 慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、総合病院や大学病