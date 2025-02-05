料理研究家の村上祥子さん（画像：『料理家 村上祥子式 食べて生きのびる 食べ力』）料理研究家の村上祥子さん（82）が、「食べ力（ぢから）Ⓡ」という言葉を初めて公の場で初めて口にしたのは2002年、新聞紙上での対談の場でした。「食べ力」とは「自分の体のためにどんな食べ物を選んで食べていけば健康的に生きていけるか、その知識を身に付けて実践する力」のこと。日ごろ考えていたことを熱く語る中で自然に生まれた言葉