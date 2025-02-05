NMB48の上西怜が自身のX（旧Twitter）を更新。『ブブカ編集部』のグラビアオフショットの投稿をリポストした。 【写真】ベトナムの街でワンピース姿で微笑む上西怜（NMB48）／大人っぽいピンクのランジェリーショット ■NMB48のグラビアクイーン上西怜が大人っぽいランジェリー姿を公開 上西が「ニーハイソックス」というコメントと共にリポストしたのは、ふんわり美バストが溢れそうなピンクの