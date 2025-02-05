Manya Saini[４日 ロイター] - 米決済サービス大手、ペイパル・ホールディングスが４日発表した２０２４年第４・四半期決算の調整後営業利益率は１８％となり、前年同期より０．３４％ポイント低下した。非ブランドカード決済処理事業の決済総額が２％増となり、伸び率が前年同期の２９％から急減速したのが要因。ペイパルのこの日の株価は前日より１０％弱下落した。一方、調整後１株当たり利益は１．１９ドルで、市場予想の